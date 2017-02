Oefening met laagvliegende heli's Leusderheide

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 13:00 uur | update: 13:39 uur

SOEST - Volgende week wordt op en in de omgeving van de Leusderheide en Vlasakkers een oefening van Defensie gehouden. Het Helikopter Commando en de Luchtmobiele Brigade gaan militaire oefenvluchten uitvoeren op zeer lage hoogte.



De toestellen die meedoen vliegen vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen naar het gebied bij Soest. Het laagvlieggebied ligt globaal tussen de A12 en Soest en tussen Soesterberg en Woudenberg. Acties als het in- en uitstijgen van een helikopter vinden plaats op het oefenterrein zelf.



De training is bedoeld om de veiligheid te vergroten bij echte missies. De oefeningen vinden plaats op dinsdag 14 februari van 18.00 uur tot 21.00 uur en woensdag 15 februari 2017 van 10.00 uur tot 13.00 uur.



KLACHTEN

Eventuele klachten kunnen online worden ingediend bij Defensie of via telefoonnummer 0161-296100 of het gratis nummer 0800-0226033.



