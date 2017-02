Museumstukken Dzjengis Khan arriveren in Soesterberg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 06:00 uur | update: 06:07 uur

Gouden zadel uit tijd van Dzjenghis Khan. Foto: Nationaal Militair Museum

SOESTERBERG - Bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg arriveert vanochtend de bijzondere collectie over de Mongoolse heerser en veroveraar Dzjengis Khan. De tweehonderd museumstukken komen later aan dan gepland. De uit China afkomstige collectie was nooit eerder in het buitenland.



Khan leefde rond de dertiende eeuw en stichtte een rijk van China tot aan de Donau, dat qua oppervlakte het grootste is in de wereldgeschiedenis. De collectie geeft de bezoeker een idee van de manier waarop dat rijk tot stand kwam en hoe Dzjengis dat met zijn krijgsmacht voor elkaar kreeg.



In Soesterberg zijn vanaf 18 februari onder meer een stempel van zijn dochter te zien en een met goud bekleed zadel uit de tijd van de gewelddadige heerser. Ook toont het museum een zijden gewaad uit die periode, dat opmerkelijk gaaf is gebleven.



De collectie uit het Chinese Hohhot (Binnen-MongoliŽ) zou aanvankelijk al op dinsdag bij het museum arriveren, maar dat liep door onbekende reden vertraging op.



