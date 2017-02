Marechaussee onderzoekt dodelijk motorcrossongeluk door boomstam

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 15:07 uur | update: 15:10 uur

LEUSDEN - Het ongeluk waarbij eind december een 20-jarige motorcrosser uit Soesterberg om het leven kwam op de Leusderheide is veroorzaakt door een boomstam die dwars op het pad lag.



Omdat het ongeluk op de rand van een militair oefenterrein gebeurde, doet de Koninklijke Marechaussee onderzoek. De grote vraag is hoe de boomstam dwars op de het pad terecht is gekomen.



Het slachtoffer was 29 december met een vriend aan het crossen. Die remde hard en wist de boomstam te omzeilen. De 20-jarige motorcrosser uit Soesterberg lukte dit dus niet. Zeer waarschijnlijk is hij tijdens zijn val hard met zijn helm tegen de boom terecht gekomen.



Zijn maatje belde meteen 112. Een traumahelikopter vloog uit en er kwam ook een ambulance, maar het mocht niet meer baten. De motorrijder overleed ter plaatse.



Het pad waar de mannen op reden grenst aan het militair oefenterrein op de Leusderheide en is toegankelijk vanaf de parkeerplaats van pannenkoekenhuis Bergzicht aan de Doornseweg.



De politie hoopt dat er mensen zijn die meer weten over deze zaak en deed dinsdag een oproep in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.



