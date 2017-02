Aanhouding voor overval De Bilt

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 14:49 uur | update: 16:06 uur

Politie bij de woning na de overval Foto: Koen Laureij

DE BILT - De politie heeft een 22-jarige man uit Zeist aangehouden voor betrokkenheid bij een gewelddadige woningoverval in De Bilt, september 2016. Drie gewapende daders overvielen toen een echtpaar in hun villa aan de Holle Bilt.



Justitie loofde in de zaak eerder al een beloning uit van 7.500 euro, maar dat leverde geen gouden tip op. De verdachte werd volgens de politie aangehouden na "tactisch onderzoek". Het onderzoek wordt voortgezet en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



De overval kwam aan het licht nadat agenten in Groenekan een brandende auto vonden. Toen de agenten naar de woning van de eigenaar gingen aan de Holle Bilt, bleken de bewoners opgesloten te zitten in hun huis. Een uur eerder waren ze overvallen in hun woning. Hierbij werden de bewoners onder schot gehouden en beroofd van een aantal kostbare sieraden. Ook gingen de drie verdachten ervandoor in de BMW van het echtpaar. De mannelijke bewoner raakte lichtgewond.



