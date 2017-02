RIVM: 'color runs' zijn schadelijk voor je gezondheid

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 16:15 uur | update: 16:27 uur

BILTHOVEN - Deelnemers aan evenementen zoals de The Color Run kunnen mogelijk last krijgen van luchtwegklachten en van oog- en huidirritatie. Dat blijkt uit een adviesrapport van het RIVM in Bilthoven.



Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid raadt daarom het gebruik van kleurenpoeders tijdens evenementen "vanuit gezondheidskundig oogpunt" af. Tienduizenden mensen doen jaarlijks mee aan evenementen waarbij kleurpoeders bijvoorbeeld over hardlopende deelnemers worden gegooid.



ORGANISATOR COLOR RUN

Klaas Rohde, de organisator van The Color Run, erkent dat het niet heel erg gezond is. "Ik denk dat als je een keer The Color Run loopt, dat het helemaal niet erg is. Maar je moet dat niet elke week doen", aldus Rohde. Bovendien zegt hij dat de EHBO-posten bij de run nog nooit klachten hebben gekregen van mensen met luchtwegproblemen.



Evenementen waarbij met kleurenpoeders wordt gegooid zijn sinds een paar jaar in Nederland erg populair. The Color Run organiseert dit jaar twee evenementen waarbij twintigduizend mensen kunnen deelnemen. Daarnaast zijn er allerlei kleine hardloopevenementen waar per evenement enkele duizenden mensen deelnemen.



Ook bij festivals en feesten worden de kleurenpoeders soms gebruikt om de toeschouwers een feestelijk kleurtje te geven.



