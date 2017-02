Traumahelikopter vliegt uit voor ongeluk bij Remia in Den Dolder

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 16:14 uur | update: 16:19 uur

DEN DOLDER - In de sausfabriek van Remia in Den Dolder is woensdagmiddag een werknemer gewond geraakt.



Het slachtoffer kreeg volgens de Veiligheidsregio Utrecht natronloog over zich heen, een soort schoonmaakmiddel. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.



De politie, brandweer en ambulancedienst rukten uit voor het ongeluk. Ook een traumahelikopter landde bij de Remia-fabriek aan de Dolderseweg



De arbeidsinspectie (Inspectie SZW) onderzoekt de oorzaak van het bedrijfsongeval.









