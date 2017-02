Amersfoortse Jermaine vertrekt voor speciale kankerbehandeling

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 09:17 uur | update: 09:17 uur

AMERSFOORT - Fitnessinstructeur Jermaine de Wind (27) vertrekt vrijdag naar Houston voor een behandeling aan een agressieve hersentumor in zijn hoofd. Twee familieleden gaan met hem mee om hem te ondersteunen.



Bij de Amersfoorter is de ziekte voor het eerst geconstateerd op zijn achttiende en in Nederland is hij inmiddels uitbehandeld. Een Amerikaanse privťkliniek heeft nog een behandelmethode die mogelijk zou kunnen aanslaan, maar die behandeling is zeer prijzig.



Om de behandeling te bekostigen is hij een crowdfundingactie gestart. De afgelopen weken is er 150.000 euro opgehaald. Met dat geld wordt nu de reis naar Houston betaalt en een gedeelte van de behandeling.



In totaal is er 250.000 euro nodig om alle kosten te dekken.









