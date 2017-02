Celstraf voor misbruik zoon en kinderporno

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 16:12 uur | update: 16:44 uur

HOUTEN - De 51-jarige Freddy M uit Houten is veroordeeld tot drie jaar cel voor een reeks zedenmisdrijven, waaronder misbruik van zijn zoon en het maken van pornografische foto's van zijn drie kinderen.



De rechtbank in Utrecht vindt het misbruik van zijn minderjarige zoon in de periode van 2004 tot en met 2014 bewezen. De eerste handelingen vonden volgens de rechtbank plaats toen de jongen pas zeven jaar oud was. Verder had hij behalve van zijn eigen kinderen ook andere kinderporno en dierenporno in zijn bezit.



De officier van justitie had zes jaar gevangenisstraf geŽist. Uit rapportages van de psycholoog en de psychiater is gebleken dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft. De rechtbank noemt hem

verminderd toerekeningsvatbaar.



Hij heeft de feiten bekend en wordt behandeld.



