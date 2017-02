Teleurstelling bij tegenstanders milieuzone Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 16:53 uur | update: 16:53 uur

UTRECHT - Er is een einde gekomen aan het slepende dossier rondom de Utrechtse milieuzone. De instelling van een milieuzone in Utrecht is woensdag goedgekeurd door de Raad van State en daardoor is er geen beroep meer mogelijk.



De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) zijn teleurgesteld. "We hebben drie keer geprocedeerd en we hebben onze uiterste best gedaan. Voor ons is dit het wel", aldus Peter Staal van KNAC.



GEMEENTE

De gemeente Utrecht is blij met de uitspraak. Wethouder Lot van Hooijdonk: "We zijn natuurlijk tevreden dat we door mogen werken aan een gezonde lucht in Utrecht en dat we ook door mogen met de milieuzone."



De milieuzone geldt voor de binnenstad van Utrecht, het stationsgebied en het Jaarbeursterrein. Dieselauto's van vůůr 2001 mogen daar sinds 1 januari 2015 niet komen.



Utrecht onderzoekt of een milieuzone voor brommers en scooters ook haalbaar is.







