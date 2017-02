College IJsselstein gevallen na megatekort op samenwerking Montfoort

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 19:06 uur | update: 19:36 uur

IJSSELSTEIN - Het IJsselsteinse gemeentebestuur is gevallen. De samenwerking met Montfoort kostte vorig jaar 1,5 miljoen euro meer dan was afgesproken. Dat heeft de gemeente woensdagavond bekendgemaakt.



De wethouders Vincent van den Berg (CDA) en Marijke van Beukering (D66) hoorden dinsdag over het ernstige tekort en besloten een dag later hun werk neer te leggen. "Het bedrag van 1,5 miljoen euro verrast ons volledig. We zijn hierover niet tijdig geďnformeerd. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en geven de gemeenteraad zo de ruimte de beste oplossing te zoeken voor de stad IJsselstein." Het overstijgen van de begroting wordt vooral veroorzaakt door een overschrijding van het budget voor personeelslasten, stelt de gemeente.



Met het vertrek van de twee bestuurders zijn nu alle wethouders opgestapt, want wethouder Huib Veldhuijzen (VVD) ging eerder ook al weg vanwege het hoofdpijndossier. Hij legde zijn werk vorige maand neer, toen bleek dat er ook voor de komende jaren 1,7 miljoen euro extra nodig is voor de samenwerking met Montfoort.



De samenwerking tussen de twee gemeentes moest een forse besparing opleveren. Alle ambtelijke diensten werden samengevoegd. Maar dat ging niet goed, want ambtenaren raakten overspannen en wisten niet wat ze moesten doen. Er was veel verwarring en onduidelijkheid. Bovendien ging de binding met de eigen gemeente verloren.



De wethouders blijven nog 30 dagen in functie. Dit biedt de mogelijkheid de lopende zaken te blijven behartigen totdat invulling is geregeld. Donderdag komt het samenwerkingsverband tussen IJsselstein en Montfoort met een gezamenlijke verklaring.



De oppositie in de IJsselsteinse gemeenteraad heeft al langer geen vertrouwen meer in de samenwerking met Montfoort. Volgens fractievoorzitter Ronald Koehorst van oppositiepartij LDIJ is het "een blamage voor beide gemeentes". De komende periode zal ook moeten blijken of er nog wel voldoende vertrouwen is in de huidige coalitie van D66, CDA en VVD. "De vraag is of ze dat vertrouwen op andere gebieden wel kunnen behouden".



