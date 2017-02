Meerdere dode buizerds gevonden in Gagelbos

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 8 februari 2017, 21:11 uur | update: 21:55 uur

Foto: Boswachter Tim

UTRECHT - In het Gagelbos bij Utrecht zijn de afgelopen weken zeker vier dode buizerds gevonden. Wat de oorzaak is, is nog onduidelijk. De laatst gevonden roofvogel ligt nu voor onderzoek bij het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht.



Boswachter Tim Hogenbosch zegt dat de vogels zijn gevonden door een recreant die dagelijks in het gebied komt. Er zijn volgens hem "een paar mogelijke oorzaken". Eén daarvan is dat de buizerds zijn getroffen door de vogelgriep. "Die treft eigenlijk alleen watervogels, maar als zo'n watervogel gesneuveld is, is dat wel een lekker hapje voor een buizerd."



Het zou verder ook kunnen gaan om jonge vogels, die de winter niet aankonden. Of zelfs om vergiftiging. "Maar het blijft speculeren". Boswachter Hogenbosch hoopt dat hij donderdag al meer informatie heeft.



Het komt vaker voor dat er dode roofvogels worden gevonden, maar zoveel tegelijk in een korte periode is in ieder geval opmerkelijk, zegt de boswachter. Hij roept recreanten op het te melden als ze nog meer dode buizerds vinden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers In Maartensdijk afgelopen weekend ook een jonge dode buizerd gevonden. Tjerk uit Maartensdijk | 08-02-2017 22:28 uur

Nieuwsoverzicht