Hond gered uit brandende woning

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 06:06 uur | update: 06:22 uur

Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 4) Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 4) Foto: Koen Laureij (Foto 3 van 4) Foto: Koen Laureij (Foto 4 van 4) ‹ ›

HOUTEN - In Houten is een woning zwaar beschadigd door brand. De vier bewoners werd gewekt door de rookmelder en waren op tijd buiten. De brandweer heeft het huisdier van het gezin uit het brandende pand gehaald.



De brand brak rond 01.00 uur uit bij de koelkast in de woning aan de Moerasmeer. Door de brand is onder meer veel rookschade in het pand en ook het bluswater heeft het huis geen goed gedaan.



De woning is voorlopig onbewoonbaar. Stichting Salvage maakt de schade op en zorgt ervoor dat de bewoners elders onderdak krijgen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht