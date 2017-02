IJsselsteinse tieners spelen voorstelling over sexting

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 06:47 uur | update: 06:47 uur

IJSSELSTEIN - In IJsselstein gaat vrijdagavond een toneelstuk in première over sexting. Dat is het versturen en ontvangen van seksueel getinte foto's en berichten via de mobiele telefoon of computer. Sexting brengt veel voornamelijk tieners in grote problemen.



De voorstelling Girls Like That wordt gespeeld door veertien jongeren van de plaatselijke toneelvereniging Kwibus. "Het gaat over een groep jongeren op een middelbare school. Een meisje stuurt een naaktfoto naar een jongen en die foto komt bij iemand terecht die de foto de hele school rondstuurt", zegt hoofdrolspeelster Amber. "De meiden geven er veel kritiek op en maken er best wel een ding van."



Regisseur Veerle Ruizendaal hoopt dat het stuk zal bijdragen aan bewustwording. "Het lijkt mij leuk als jongeren die komen kijken met hun ouders naar aanleiding van dit stuk zich gaan afvragen hoe hun met social media omgaan."



De voorstelling Girls Like That wordt gespeeld in Theater Pantalone in IJsselstein.



