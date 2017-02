KNMI: code geel wegens gladheid

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 07:05 uur | update: 07:10 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - In het hele land is er kans op lokale gladheid als gevolg van lichte sneeuwval of bevriezing van natte weggedeelten. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Het weerinstituut in De Bilt heeft code geel afgekondigd.



Het KNMI waarschuwt verkeersgebruikers het rijgedrag aan te passen en weerberichten en waarschuwingen goed te volgen.



In Utrecht zijn de gladheidsbestrijders woensdagavond al de weg op gegaan om preventief te strooien.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht