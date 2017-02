Automobilist botst op kaarsrechte weg tegen boom

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 07:05 uur | update: 08:13 uur

BAARN - Op de kaarsrechte Zandheuvelweg in Baarn is donderdagochtend een auto tegen een boom gebotst. De automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Het ongeluk gebeurde even na 05.30 uur. Brandweer, politie en ambulance werden opgeroepen voor assistentie. De bestuurder bleek niet bekneld te zitten, maar had wel medische zorg nodig.



Het verkeer richting Hilversum is enige tijd over één rijbaan geleid. De oorzaak van het ongeluk is onbekend.



