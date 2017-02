Reunië van fenomeen uit jaren '50: Utrechts Huisvrouwenorkest

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 08:36 uur | update: 08:39 uur

UTRECHT - Vijftig jaar geleden waren ze ineens vanuit het niets bekend: het Utrechtse Huisvrouwenorkest. Ze maakten muziek met potten en pannen en Nederland vond het geweldig. Nu is er een tentoonstelling en komt er een reŁnie van het vrouwenorkest uit Zuilen.



"Er was in de jaren '50 in Zuilen een mannenkoor en de heren gingen ieder jaar een dagje uit, maar de dames mochten niet mee. Toen hebben ze gezegd: 'Dan maken we toch gewoon ons eigen feestje!'", zegt Wim van Scharenburg van het Museum van Zuilen. "Die zijn toen met potten, pannen en deksels zelf muziek gaan maken."



"Dat is uiteindelijk toch wel een succes geworden en dan zeg ik het heel voorzichtig", aldus Van Scharenburg. Het orkest gaf optredens door heel Nederland. Maar het succes kwam niet zomaar. "Ze moesten heel veel oefenen. Ze hadden een strak programma. Ze moesten alle liedjes uit hun hoofd leren."



MAYONAISE-EMMER

Vanmiddag worden in het museum oud-leden verwacht. Van Scharenburg dacht dat er nog maar enkele oud-leden in leven zouden zijn. "Maar ik ben inmiddels gebeld door veel meer oud-leden of hun kinderen, die aangaven ook te willen komen."



De oud-leden kunnen vast rondkijken op de tentoonstelling, die Museum van Zuilen heeft ingericht over het Huisvrouwenorkest. Zo is kleding te zien en meerdere instrumenten, zoals een trommel van een mayonaise-emmer met opschrift Huisvrouwenorkest.



Bent u benieuwd naar uitgebreide verhalen van het huisvrouwenorkest, luister dan donderdagmiddag naar het lunchprogramma Aan Tafel op Radio M Utrecht.



