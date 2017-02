Utrechtse actrice maakt debuut in bioscoop

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 10:24 uur | update: 10:25 uur

Foto: Hanna van Niekerk

UTRECHT - De Utrechtse actrice Wies Fest maakt donderdagavond haar debuut in de bioscoop als de film If the Sun Explodes voor het eerst aan het grote publiek wordt getoond. Ook voor regisseur Hanna van Niekerk is het de eerste keer dat voor een film van haar een bioscoopkaartje wordt verkocht.



"Die film maken is het aller-leukste wat ik ooit heb gedaan", zegt Wies Fest. Niet alleen was het voor de toneelactrice spannend om een film te maken. "We namen het ook op in het buitenland." De film is gedraaid in Litouwen.



'If the Sun Explodes' is een roadmovie over een jong stel. De geliefden verschillen flink en dat wordt duidelijk tijdens een reis. "Er gebeurt iets in de wilde natuur en dan wordt hun relatie nogal op de proef gesteld", zegt Wies Fest.



De film wordt voor het grote publiek eerst in het Louis Hartlooper Complex getoond en is daarna ook in andere bioscopen te zien.



