Herbenoeming ombudsman Soest lijkt wel zeker

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 10:37 uur | update: 10:37 uur

Foto: RTV Utrecht

SOEST - Soest is tevreden over het functioneren van de gemeentelijke ombudsman. De onafhankelijke instantie bemiddelt bij klachten tussen de overheid en inwoners. De uitspraken zijn niet bindend, maar worden wel als belangrijk gezien.



In Soest wordt de functie bekleed door Adriaan Pothuizen. Hij is ook de ombudsman van Bunschoten. Gemiddeld kloppen Soesters een keer per maand bij hem aan.



Donderdagavond beslist de gemeenteraad over de herboeming van Pothuizen. Het lijkt erop dat Soest ook voor de komende zes jaar voor Pothuizen zal kiezen.



Iedere gemeente wordt geacht een ombudsman aan te stellen, maar dat gebeurt niet overal. In Baarn wordt bijvoorbeeld een beroep gedaan op de Nationale Ombudsman.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht