Uitgebrande dierenambulance Amersfoort rijdt weer

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - De dierenambulance die vorig jaar in brand werd gestoken is weer als nieuw. Bij de School op de Berg in Amersfoort is hij feestelijk in gebruik genomen.



De wagen is uitgerust als een echte dierenambulance, maar zit ook vol met lesmateriaal. Vrijwilligers bezoeken er scholen mee. De kinderen krijgen dan een gastles over het werk van de Dierenbescherming en uitleg over wat ze moeten doen wanneer ze een dier in nood zien.



BRAND

Het verdriet was groot toen de wagen in juli in brand werd gestoken door vandalen. De ambulance stond geparkeerd aan de Loes van Overeemlaan, naast het dierenasiel in Amersfoort.



De daders werden nooit gepakt en de Dierenbescherming had niet voldoende geld om de wagen te laten opknappen. "Het is de enige bus die we hebben, dus dat is het einde van de voorlichtingen", dacht Linda Bakker van de Dierenbescherming.



LIEFDADIGHEID

De Dierenbescherming begon een inzamelingsactie om in ieder geval de lesmaterialen die in de wagen lagen te vervangen. Dan zouden de gastlessen zo snel mogelijk weer van start kunnen. De actie leverde 1800 euro aan donaties op.



Met het geld konden onder andere nieuwe knuffeldieren en kooien worden aangeschaft. "Het is heel goed om te merken dat er zoveel mensen spontaan reageren en geld doneren", vertelt Bakker.



TOTAL LOSS

Daarmee was de dierenambulance zelf nog niet gered. BELFOR en Vos Autoschade hoorden het trieste verhaal en boden hun diensten aan. "Met brandschade zie je al snel dat een auto total loss is, maar dat was nu geen optie", legt Marcel Heus van De Vos Autoschade uit.



Samen konden de schadebedrijven de wagen terugbrengen in zijn originele staat. "Hij is eigenlijk nog mooier dan eerst", reageert Bakker.



VOORLICHTING

Door de brand konden de vrijwilligers de scholenvoorlichting niet direct aan het begin van het schooljaar starten. De Amersfoortse School op de Berg kreeg donderdag als eerste een bezoek van de opgeknapte dierenambulance. De kinderen uit groep 4 kregen niet alleen informatie, zij mochten ook confetti over de ambulance schieten.



De dierenambulance gaat weer het hele land door. Dus ook andere scholen kunnen zich voor een gastles weer melden bij de Dierenbescherming.



