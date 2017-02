Petitie voor behoud sociaal werkbedrijf PAUW

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 12:01 uur | update: 12:05 uur

PROVINCIE UTRECHT - Sociaal werkbedrijf PAUW heeft een petitie in ontvangst genomen, die door meer dan 5.000 mensen is getekend. Een aantal gemeenten in de regio wil stoppen met de diensten van het bedrijf en daar zijn de ondertekenaars het niet mee eens.



Het werkbedrijf wordt bestuurd door de gemeenten De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht en Vianen. Pauw levert medewerkers die hulp op de arbeidsmarkt nodig hebben voor onder meer de plantsoenendienst. Door nieuwe landelijke regelgeving neemt het aantal werknemers echter steeds verder af.



De petitie is een initiatief van de fractie PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in De Ronde Venen. De partij is bang dat belangrijke kennis en ervaring verdwijnt wanneer de zes gemeenten er ieder afzonderlijk voor gaan zorgen dat mensen weer aan het werk kunnen.



