Misschien weer camera's op bussen bij nieuwe geweldsincidenten

Onder meer deze gesloopte ruit was aanleiding voor de camera's. Foto: Jennifer Schoorlemmer

PROVINCIE UTRECHT - De provincie Utrecht sluit niet uit dat in de toekomst opnieuw gebruik wordt gemaakt van buitencamera's op bussen. Die zijn bedoeld om geweld tegen te gaan.



Ruim een jaar geleden werden in Amersfoort ruiten ingegooid van rijdende Connexxion-bussen. De provincie startte toen met een proef met speciale buitencamera's.



In die proefperiode hebben zich geen nieuwe incidenten voorgedaan. Of dat komt door de camera's is niet bekend. Gedeputeerde Jacqueline Verbeek is in ieder geval enthousiast over de proef.



UITERSTE MIDDEL

"Het is het uiterste middel, maar ik wil wel het signaal afgeven dat wij agressie in het openbaar vervoer niet tolereren." Verbeek sluit niet uit dat als zich nieuwe incidenten voordoen, de camera's terugkomen.



Maandag bespreekt de provinciepolitiek de resultaten van de proef.



