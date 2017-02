Ruim drie jaar cel voor ex-advocaat Monique S.

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 14:59 uur | update: 16:23 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

AMERSFOORT/SOESTERBERG - Voormalig advocaat Monique S. is veroordeeld voor een miljoenenfraude. De zaak kwam in 2012 aan het rollen en was indertijd voor haar echtgenoot Jos van Hal aanleiding om op te stappen als Statenlid in de provincie Utrecht.



Het gerechtshof in Den Haag heeft de 57-jarige S. donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en vier maanden. Met het vonnis volgt het hof nagenoeg de eis van het Openbaar Ministerie.



JUWELEN

De vrouw had een advocatenkantoor met vestigingen in Den Haag en Amersfoort. Tussen 2008 en 2012 heeft ze haar cliŽnten voor ruim vier miljoen euro benadeeld, door onder meer wooncorporaties op te lichten en door geld wit te wassen en valsheid in geschrifte te plegen. Van het geld kocht ze juwelen, kleding, een boot, auto's en een poppenhuis.



S. moet van de rechter het geld dat ze met de fraude heeft verdiend terugbetalen. Als ze dat niet doet, gaat ze nog een jaar extra de gevangenis in.



JOS VAN HAL

De advocate was getrouwd met de politicus Jos van Hal Scheffer, PVV-Statenlid in Utrecht. Ze woonden in een villa in Soesterberg. Na de aanhouding van zijn echtgenote legde hij zijn functie neer. Enkele weken later maakte hij een einde aan zijn leven.



S. verwees bij de behandeling van de rechtszaak naar haar man, die haar fysiek en mentaal zo zou hebben mishandeld dat ze een posttraumatische stressstoornis kreeg. Justitie voerde aan dat er geen verband is tussen een eventuele stoornis en de strafbare feiten die ze heeft gepleegd.



