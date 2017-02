Onduidelijk wanneer reuzenpanda's naar Rhenen komen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 16:43 uur | update: 16:51 uur

RHENEN - Ouwehands Dierenpark heeft nog geen idee wanneer de reuzenpanda's naar Rhenen komen. De dierentuin kreeg een maand geleden vanuit China een 'go', maar een datum voor het transport van de dieren is er nog niet.



Het pandaverblijf, dat zeven miljoen euro heeft gekost, is af en goedgekeurd door een Chinese delegatie. Ouwehands rekent erop dat de panda's Wu Wen en Xin Ya dit voorjaar nog komen.



Overigens is er ook nog geen zekerheid over de extra parkeerplaatsen die vanwege de verwachte publiekstoename nodig zijn. Het dierenpark wil die aanleggen in een weiland bij Wageningen, maar omwonenden hebben bezwaar. Wageningen neemt over een maand een besluit.



