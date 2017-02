Tandartspraktijken steeds vaker en langer open

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 16:57 uur | update: 16:57 uur

Foto: RTV Utrecht / Rik Dogger (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht / Rik Dogger (Foto 2 van 2) ‹ ›

AMERSFOORT - Kantoortijden zijn verleden tijd voor tandartsen. PatiŽnten willen steeds vaker buiten de gebruikelijke openingstijden geholpen worden. Daarom zijn praktijken steeds vaker en langer open.



Voornamelijk in grote steden en vinexwijken verruimen praktijken hun openingstijden. Zoals in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst.



"Tegenwoordig krijg je niet meer zo makkelijk vrij voor de tandarts", zegt tandarts Remco Scheringa. Onlangs besloot hij ook op zaterdagen zijn praktijk te openen. "Je zou verwachten dat er dan alleen zakenmensen komen, maar er komen ook complete gezinnen die samen naar de tandarts willen."



De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) ziet de tendens ook. "Praktijken willen service verlenen en dat kunnen ze bij uitstek doen door de openingstijden te verruimen", zegt voorzitter Wolter Brands.



Volgens de branchevereniging van tandartsen is het een goede ontwikkeling dat praktijken steeds vaker en langer geopend zijn. "We zien dan wel vaak dat het om de wat grotere praktijken gaat waar meerdere tandartsen en assistenten werken."



COMPLETE BEZETTING

Volgens Scheringa is het op zaterdagen altijd heel erg druk in zijn praktijk. "Die zitten helemaal volgeboekt. Op zaterdagen werken wij met een complete bezetting." Maar niet alleen de zaterdagen zijn populair, ook 's ochtends vroeg en 's avonds laat zijn er veel klanten.



ZONDAG

Scheringa denkt dat het niet lang zal duren voordat ook op zondagen tandartspraktijken gewoon geopend zijn. Hij denkt dat met name in steden als Rotterdam en Den Haag dat niet lang meer zal duren. Voor zijn eigen praktijk in Vathorst is dat nog toekomstmuziek.



"Ik sluit het nooit uit, we hadden ook nooit gedacht dat we op zaterdagen zo'n druk schema zouden draaien. Maar op zondagen, dat vind ik nog een stapje verder, ik denk niet dat we dat op korte termijn gaan doen."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Praatjes vullen geen gaatjes. Ach ja uit Utrecht | 09-02-2017 18:11 uur

Nieuwsoverzicht