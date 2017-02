Posterplakoorlog breidt uit: "SP is asociaal"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 18:16 uur | update: 18:18 uur

Plakhufters in Leersum. Foto: 50PLUS

LEERSUM - De politieke posterplakoorlog heeft ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug bereikt. 50PLUS is niet blij met de SP, die een poster deels over die van de ouderenpartij heeft geplakt.



Het kwaad geschiedde op een verkiezingsbord in Leersum. Mieke Hoek van 50PLUS vindt het niet verrassend dat uitgerekend de socialisten over haar heen hebben geplakt. "De SP is de meest asociale in posters plakken."



PVDD

Maar ook de Partij voor de Dieren kan er wat van, zegt de politica. "Zij hebben altijd megagrote posters. Zelf hebben we twee formaten, en als het kan kiezen we er altijd voor om de kleinste te plakken."



Hoek, die zelf actief is in de provinciale politiek en in de gemeenteraad van Stichtse Vecht, ergert zich groen en geel aan de plakoorlog in verkiezingstijden. "Over andermans poster heen plakken, dat doe je niet."



LEUSDEN

Eerder ontstond een relletje toen in Leusden de SP tegen de regels in drie posters plakte op ťťn bord. "Ik vond het wel mooi staan, drie posters naast elkaar", zei Wim van Leeuwen van de lokale SP-afdeling. "Meer dan de helft van het bord is toch nog leeg."



