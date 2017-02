Trekpleister Adriaen van Ostadelaan overvallen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 18:39 uur | update: 19:46 uur

UTRECHT - De Trekpleister op de Utrechtse Adriaen van Ostadelaan is donderdag begin van de avond overvallen. De politie heeft een verdachte aangehouden.



Agenten zetten een groot deel van de straat in beide richtingen af voor onderzoek omdat in de winkel nog een wapen zou liggen. Rond 19.30 was de straat weer vrij, voor de winkel is nog wel een deel afgezet.



Niemand is gewond geraakt tijdens de overval. De politie rukte uit voorzorg uit met kogelwerende vesten.



