Reconstructie: bonnetjes kosten college IJsselstein de kop

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 19:37 uur | update: 19:38 uur

D66-raadslid Jos Pel: "We hadden veel vertrouwen in het college". Foto: RTV Utrecht

IJSSELSTEIN - Woensdagavond was de kogel door de kerk: het college van IJsselstein wist te laat dat de samenwerking met Montfoort 1,5 miljoen euro extra zou kosten. De wethouders Van den Berg (CDA) en Van Beukering (D66) legden hun functie neer. Maar hoe kon het zover komen?



Op 1 januari 2014 begon de samenwerking tussen Montfoort en IJsselstein. De ambtenaren gingen samenwerken en dat moest een flinke besparing opleveren: 1,4 miljoen euro per jaar. Maar ambtenaren krijgen te veel hooi op hun vork.



Werknemers raken overspannen en weten niet wat ze moeten doen. "Je kunt je afvragen of er voldoende expertise in huis was om die samenwerking zo op te tuigen" zegt Jos Pel, fractievoorzitter van D66.



"Er zijn een paar grote dossiers langsgekomen; decentralisatie en plannen voor de binnenstad bijvoorbeeld. We hebben vol gas gegeven en ambtenaren hebben hard gewerkt. En dan ondertussen moesten ze die samenwerking vinden."



VERBETERINGEN

De gemeente besluit vorig jaar interim-managers in te huren. Die moeten verandering brengen. Tien FTE wordt ingehuurd. "Tegen een loon waar u en ik makkelijk in kunnen" zegt Ronald Koehorst, fractievoorzitter van LDIJ.



Maar ook in 2017 blijken er nog extra mensen nodig te zijn. Er komen zo'n twaalf ambtenaren bij. En dat kost 700.000 euro extra. De samenwerking kost veel geld. Wethouder Huib Veldhuijsen (VVD) trekt in januari zijn conclusies. Hij stapt op omdat bekend wordt dat er elk jaar 800.000 euro nodig is om de samenwerking met Montfoort vlot te trekken.



Het college moet zich die week verantwoorden voor de raad. En de raadsleden zijn boos. Ze geven het college een tik op de vingers. Want er is geen 800.000 euro nodig, maar 1,7 miljoen om de problemen op te lossen. Het college blijft zitten, maar de burgemeester gaat diep door het stof en zegt sorry.



BONNETJE

In februari komt de accountant bij de wethouders. De jaarrekening ligt voor. Daar komen ze tot een schrikbarende ontdekking. De bonnetjes van de interim-managers komen tevoorschijn en vallen hoog uit. In totaal moet de gemeente nog eens 1,5 miljoen euro betalen over 2016.



"Het ene tekort volgt het andere tekort op. We dachten dat we het lijk uit de kast alweer hadden gehad, maar nu blijkt dat het nog eens extra geld kost. We hebben er geen woorden voor. Het is een lachertje dat dit zo naar buiten komt. Totaal geen controle. Geen sturing. Falend management", aldus Koehorst van oppositiepartij LDIJ.



"Ik vind het persoonlijk heel erg bijzonder. Dat je over zoveel middelen in één keer denkt waar is dat gebleven? En de vraag is: had je het niet kunnen bijsturen? Dat is natuurlijk het belangrijkste", zegt Pel van coalitiepartij D66.



ONDERZOEK

Bonnetjes kosten het college afgelopen dinsdag de kop. De samenwerking kost miljoenen extra, terwijl het geld had moeten opleveren. "Blijkbaar heeft de ex-gemeentesecretaris gemeend de bonnetjes niet door te moeten geven. En ook de accountant is op het verkeerde been gezet", zegt Koehorst verbaasd. En ook Pel is verrast: "We hadden veel vertrouwen in het college. Maar we hadden beter moeten luisteren naar de kritiek."



De gemeente stelt nu een onderzoek in naar de bonnetjesaffaire. Maar D66 is niet blij met hoe het gegaan is: "Achteraf zijn we te ambitieus geweest. Het moest in eerste instantie een financieel voordeel hebben. Maar misschien hadden we moeten zeggen, daar wachten we nog een jaar of drie mee."



Ook oppositiepartij LDIJ is duidelijk over de samenwerking: "Wij zijn er wel een keer klaar mee. Onmacht, onthutst, verrast. Het is een zooitje."



Na het weekend gaan de fractievoorzitters om tafel om een nieuw college te vormen. D66, CDA en VVD werkten prima samen en zijn optimistisch. Of de samenwerking met Montfoort doorgaat moet voor de zomer blijken. Dan komt er een rapport uit en moet de raad verder beslissen.



