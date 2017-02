Opnieuw auto in brand gestoken in Den Dolder

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 21:05 uur | update: 21:05 uur

DEN DOLDER - Voor de tweede keer in een week tijd is een auto in brand gestoken in Den Dolder. Dit keer was het raak op de Doctor Ramaerlaan.



Iets na 19.00 uur zagen buurtbewoners rook bij de auto. Ze wisten het brandje zelf te blussen. De brandweer kwam daarna ook nog om te checken of het vuur helemaal gedoofd was.



De politie heeft sporen gevonden en hoopt zo de dader(s) te achterhalen.



Afgelopen vrijdag ging het ook al mis in het dorp: toen ging een auto op de Hezer Enghweg voor een groot deel in vlammen op. In de maanden daarvoor vlogen enkele auto's rond het station in brand.



