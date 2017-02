Boomziekte kost gemeente Utrecht ruim 20 miljoen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 20:22 uur | update: 20:23 uur

Op Landgoed Amelisweerd zijn al veel zieke essen gevonden. Foto: ANP

UTRECHT - Het verwijderen en vervangen van de vele zieke bomen in de stad Utrecht loopt flink in de papieren: waarschijnlijk kost het ruim 20 miljoen euro.



Vorig jaar werd de zogenoemde essentaksterfte ontdekt. Daar is niets tegen te doen, wat waarschijnlijk betekent dat 80 tot 90 procent van alle 24.000 essen dood zal gaan.



De gemeente zal veel geld kwijt zijn aan het vervangen (gemiddeld duizend euro per boom) en snoeien van dode takken die anders afbreken. Ook het monitoren van de essentaksterfte kost geld, schrijft wethouder Geldof in een brief aan de gemeenteraad.



De essentaksterfte is een schimmel die ervoor zorgt dat eerst de bladeren en takken van de boom afsterven en daarna de hele boom doodgaat.



Ecologen spreken van een kleine natuurramp in Utrecht. 15 procent van de 160.000 bomen in Utrecht is een es.



