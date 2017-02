"Mijdrechter (70) wurgde ex-vriendin met riem"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 9 februari 2017, 21:22 uur | update: 21:26 uur

De man stond vandaag terecht in de rechtbank van Utrecht. Foto: ANP

MIJDRECHT - Het OM wil dat een 70-jarige man uit Mijdrecht zes jaar de cel in gaat omdat hij vorig jaar zijn ex om het leven probeerde te brengen. Ook eist de aanklager tbs.



Het slachtoffer verbleef in juli 2016 na de relatiebreuk in een tijdelijke woning in Mijdrecht toen haar ex toesloeg. Hij wurgde haar met een riem en liet haar voor dood achter.



Een gealarmeerde vriendin trof haar bewusteloos aan en schakelde direct de hulpdiensten in. Daardoor overleefde de vrouw het drama. Nog diezelfde ochtend meldde de verdachte zich op het politiebureau.



Het OM vindt poging tot doodslag bewezen. De verdachte belde kort na het incident met zijn kinderen en vertelde dat hij zijn vrouw had gedood. Ook zijn DNA-sporen gevonden.



In de rechtbank zei de man donderdag dat hij zich niets van het drama herinnert. Over twee weken doet de rechter uitspraak in de zaak.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht