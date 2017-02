Luchtkwaliteit in provincie Utrecht verbeterd

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 06:37 uur | update: 07:39 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - De luchtkwaliteit in de provincie Utrecht is opnieuw verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek over het jaar 2015 in opdracht van de provincie. Er is gemeten op fijnstof, de fijnere fractie van fijnstof, stikstofdioxide en roet.



De concentraties fijnstof en stikstofdioxide liggen bijna overal onder de landelijke normen, staat in het rapport Luchtkwaliteit 2015. Alleen bij de Graadt van Roggenweg in de gemeente Utrecht is nog sprake van overschrijding.



De meeste luchtvervuiling in de provincie komt van verkeer, maar omdat auto's steeds schoner worden, neemt de invloed van onder meer houtstookkachels en de scheepsvaart toe. Volgens de schrijvers van het rapport leidt de scheepvaart niet tot overschrijdingen van de wettelijke normen langs de vaarwegen, maar draagt het wel bij aan de vervuiling in de provincie.



De provincie verwacht dat de luchtkwaliteit de komende jaren nog verder zal verbeteren, onder meer door schonere bussen en verkeersmaatregelen. In het rapport wordt wel gewaarschuwd dat het weer van grote invloed is, waardoor de resultaten jaarlijks kunnen veranderen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht