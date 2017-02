Crisisdiensten voor verwarde mensen steeds minder ingezet

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 07:11 uur | update: 07:22 uur

ZEIST - De crisisdienst komt steeds minder in actie voor mensen met een psychische stoornis. In 2016 gebeurde dat ongeveer 56.000 keer, terwijl dat drie jaar eerder 68.000 keer was gebeurd, een daling van 18 procent. En dat terwijl het aantal verwarde personen bij de politie juist met meer dan 20 procent is gestegen.



De daling blijkt uit cijfers van informatiecentrum Vektis in Zeist, dat zich baseert op gegevens van de zorgverzekeraars. Zilveren Kruis zegt tegen NRC verrast te zijn.



"De politie geeft de afgelopen jaren steeds aan dat ze meer meldingen hebben van verwarde personen op straat, maar er worden in ieder geval niet meer mensen naar de crisisdienst doorgestuurd", zegt het Zilveren Kruis tegen de krant.



Volgens ggz-onderzoeker Bauke Koekkoek herkent het beeld dat de crisisdienst steeds minder wordt ingezet. Volgens hem proberen ggz-organisaties patiŽnten steeds vaker thuis door vaste teams te laten behandelen in plaats van in een zorginstelling. Koekkoek zegt dat dit soort behandelingen niet altijd wordt geregistreerd als crisiszorg. Bovendien krijgt een bepaalde groep langduriger zorg. "Waardoor mensen minder in crisis raken."



