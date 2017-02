Schalkwijk viert carnaval twee weken eerder

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 08:07 uur | update: 09:25 uur

Prins Paulus krijgt de sleutel uit handen van burgemeester De Jong. Foto: C.V. de Platneuzen, Facebook

SCHALKWIJK - Inwoners van het dorpje Schalkwijk bij Houten vieren carnaval dit weekend al, zo'n twee weken eerder dan de rest van Nederland. De carnavalsvereniging in Platneuzendorp hoopt zo de bezoekerscijfers op peil te houden.



"We merkten tijdens ons eigen weekendcarnaval dat iedereen toch liever op bezoek gaat in steden als Den Bosch, dus wij zaten met vrijwel lege zalen", zegt prinses Eline. Prins Paulus valt haar bij: "Toen hebben we bedacht om twee weken eerder ons feest te vieren." Dat pakte goed uit: "Afgelopen jaar hadden wij maar liefst vierhonderd mensen binnen, dus de zaal zat tot de nok toe vol."



Doordat Schalkwijk twee weken vooruitloopt op de rest, kon C.V. de Platneuzen een van de meest populaire carnavalsartiesten boeken: Snollebollekes, bekend van de hit Springen Nondeju.



Het grote feest is zaterdagavond en een dag later worden de wagens getest in de optocht door het dorp. Prins Paulus heeft de sleutel van burgemeester De Jong al ontvangen.



