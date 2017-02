200 keer 'Maria' in Catharijneconvent

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 07:34 uur | update: 09:22 uur

UTRECHT - Museum Catharijneconvent opent met 'Maria' haar grootste tentoonstelling ooit. Maria, het meisje uit Nazareth en de moeder van Jezus, is een idool waar je niet omheen kunt. Irene Constandse, conservator bij het museum, is trots op de tentoonstelling waarbij Maria meer dan tweehonderd keer te zien is.



"Maria is een universeel beeld van moeder zijn, van vrouw zijn, moederschap", aldus Constandse. De tentoonstelling is dan ook voor iedereen toegankelijk en niet alleen voor mensen met een katholieke achtergrond, zegt ze.



MARIA IS ACTUEEL

"Kijk op internet, dan zie je Beyonce als Maria, zwanger tussen de bloemen. Je komt Maria overal tegen en we hebben in deze roerige tijden ook wel behoefte aan geborgenheid, aan een moeder. En misschien wel contact met het 'hogere' en daar is Maria de ideale figuur voor." Aldus de conservator van de tentoonstelling.



Maria is een grote inspiratie voor kunstenaars door de eeuwen heen en ook in moderne kunst is Maria terug te zien. De verschillende gedaantes klassiek en modern, komen terug in het Catharijneconvent.



GROOTSTE

'Maria' is de grootste tentoonstelling van het museum ooit. Er staan werken van Rembrandt en Rubens, maar ook moderne kunst. Het Utrechtse museum heeft stukken uit haar eigen collectie in de tentoonstelling staan maar ook werken geleend van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ, Museym Boijmans Van Beuningen en het van Gogh Museum.



Naast de tentoonstelling worden komende maanden lezingen, wandeling en lazy Sundays met Mariacocktails georganiseerd. De tentoonstelling is tot en met 20 augustus te zien.



