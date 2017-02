Geen ijs in Veenendaal ondanks inzet kalk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 10:28 uur | update: 10:31 uur

Foto: ANP

VEENENDAAL - Het is niet gelukt bij IJsbaan De Greb in Veenendaal. Ondanks de inzet van kalk kunnen de schaatsen in het vet blijven, want er is onvoldoende ijs. "Het wachten is nu op een echte vriesperiode", zegt Gerben Stellingwerf van de organisatie van de ijsbaan.



Kalk is een nieuwe manier om sneller ijs te krijgen, zegt Stellingwerf. "De kalk maakt het ijs wit en dan heeft de zon geen invloed meer." Ijsbaan De Greb ligt op een skeelerbaan en die is zwart. Met zon warmt de baan teveel op. En als het maar net vriest, smelt het ijs. "Dit is het kwakkelweer waarmee het niet wil."



Stellingwerf zet bij nieuwe vorst opnieuw kalk in. Een ijsclub in De Lier heeft dit bedacht en die hebben al tien keer kunnen schaatsen dit jaar. De methode zou dus wel moeten werken.



