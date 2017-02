Kunstenaars onderzoeken campus van de toekomst op Uithof

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 10:12 uur | update: 11:00 uur

Foto: Remko de Waal, ANP

UTRECHT - Twaalf kunstenaars gaan de komende maanden onderzoeken wat de campus van de toekomst is. Op Utrecht Science Park (USP), op de Uithof, gaan ze met wetenschappers, medewerkers en studenten aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag hoe steden en de inwoners gezond kunnen blijven.



De kunstenaars hebben uiteenlopende interesses. Zo wil een van hen samen met wetenschappers op zoek gaan naar water en dat probeert hij niet alleen onder de grond, maar het plan is ook om water te distilleren uit Coca Cola.



Andere kunstenaars maken een infographic van de macht op de Uithof, of onderzoeken met kankerwetenschappers of de menselijke groei te stoppen is. Ook werkt een kunstenaar aan het maken van zeep uit afval en wordt gekeken of nieuwe toepassingen van Campusradio mensen op de Uithof met elkaar in contact kunnen brengen.



Het project wordt gesponsord door de gemeente Utrecht, Utrecht Science Park (USP) en de Universiteit Utrecht. De gemeente heeft het beleid dat kunstopdrachten vaker, intensiever en langduriger worden verbonden aan maatschappelijke thema's zoals veiligheid, diversiteit en gezonde verstedelijking.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht