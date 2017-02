Geen screening Utrechtse stemmentellers

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 11:06 uur | update: 11:36 uur

UTRECHT - Iedereen kan zich aanmelden als stemmenteller en die vrijwilligers worden niet speciaal gescreend. Wel is er een informatie-avond voor vrijwilligers, maar dat is voldoende. Dat zegt burgemeester Van Zanen op vragen van de VVD die wil dat de tellers gescreend worden.



"Gemeenten, ook Utrecht, proberen zoveel mogelijk mensen bij het democratische proces te betrekken. Uitgangspunt is het wegnemen van drempels en niet nieuwe op te werpen", zegt Van Zanen. Volgens hem is geen aanleiding om de vrijwilligers te screenen, zoals de VVD wil.



De PvdA vond dat de VVD uit de bocht is geschoten met de raadsvragen. "Zouden de vrijwilligers geen applaus verdienen in plaats van deze vragen van de VVD?" Het CDA zegt ook dat het tellen altijd prima is verlopen.



Na het handmatig tellen op de stembureaus, werden de voorlopige uitslagen doorgebeld. Omdat het samenvoegen van de handmatig getelde stemmen niet langer digitaal mag, heeft Utrecht mogelijk zo'n vijftig extra tellers nodig.



