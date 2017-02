Politie bewaakt flat waar dode werd gevonden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 11:30 uur | update: 11:48 uur

NIEUWEGEIN - De politie bewaakt de woning in Nieuwegein waar donderdag een lichaam werd gevonden. Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in het appartement aan de Zandwal. De politie wil niets zeggen.



Donderdag gingen agenten met kogelwerende vesten de woning via een keukenraam binnen. Daar werd een lichaam aangetroffen. Die is inmiddels geborgen, maar het blijft onduidelijk of het gaat om een ongeval of een misdrijf. Ook is niet bekend wie het slachtoffer is.



Buurtbewoners zeggen dat ze vegen bloed op de muren hebben gezien. Ook zou er hard geschreeuwd zijn in het huis. De bewoners zouden ook honden hebben. Waar die nu zijn, is ook onbekend.



De eerste alarmmelding kwam donderdag om 16.16 uur. Toen werd een ambulance naar de flat aan de Zandwal geroepen. Bij de inval even voor 17.00 uur stonden twee ambulances klaar. Drie kwartier later gingen rechercheurs in witte pakken het appartement binnen.



