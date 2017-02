Goedkope studio voor jongeren die voor buren zorgen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 12:42 uur | update: 12:43 uur

Foto: Esprit Projectontwikkeling

LEIDSCHE RIJN - De huurwoningen die worden gebouwd in Overtuin in Leidsche Rijn, naast het Amsterdam-Rijnkanaal, zijn alleen te huur voor jongeren die voor hun buren willen zorgen. De appartementen liggen naast zeven Skaeve Huse voor overlastplegers.



Place2B is een project van de woningcorporaties Mitros en Portaal. De buren zijn statushouders of mensen uit de maatschappelijke opvang die weer mogen proberen zelfstandig te wonen. Het is de bedoeling dat de drie doelgroepen met elkaar een buurtgemeenschap gaan vormen, aldus een woordvoerster.



Jongeren van 23 tot 28 jaar moeten in een sollicitatiegesprek vertellen wat ze voor hun buren willen doen. Per gang van achttien tot dertig studio's worden twee jonge huurders aangewezen die een extra oogje in het zeil moeten houden, de zogenoemde 'gangmakers'.



De studio's van rond de 21 vierkante meter kosten, naast de maatschappelijke inzet, 455 euro huur, zo is al eerder bekendgemaakt. De eerste bewoners kunnen rond mei hun intrek nemen.



