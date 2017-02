Alternatieve Voedselbank voor te 'rijke' Utrechters

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 14:09 uur | update: 14:54 uur

UTRECHT - Gezinnen dit net niet in aanmerking komen voor de Voedselbank kunnen vanaf vrijdag terecht bij 'SiLyMo Helpt' in Utrecht, een initiatief van Monica, Silvana en Lydia. Zij willen iets betekenen voor de groep die qua financiŽn net niet in aanmerking komt voor de gewone voedselbank.



Om in aanmkering te komen voor de Voedselbank mag je als gezin niet meer dan 440 euro te besteden hebben. Met dat bedrag moet een gezin niet alleen eten kopen, maar ook kleding, schoolspullen voor de kinderen en contributie voor sportverenigingen.



Gezinnen die net iets meer te besteden hebben, bijvoorbeeld 450 euro, kunnen volgens Monica ook wel wat extra's gebruiken. Zelf heeft ze het ook lange tijd niet breed gehad.



"Ik weet wat het is om elk dubbeltje te moeten omkeren. En dat je als bij de kassa staat net genoeg hebt voor dat ene brood of dat je toch wat producten terug moet doen, omdat je niet genoeg geld bij je hebt."



De Voedselbank vindt het ook heel vervelend dat de net iets minder arme mensen nu niet in aanmerking komen voor een voedselpakket. Voorzitter Johan Haan van de Stichting Voedselbank Utrecht juicht het initiatief van 'SiLyMo Helpt' toe. Hij zou willen dat hij dit initiatief kon onderstenen.



"Wij moeten ons houden aan de normen van de vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Wij hebben onze beperkingen, hoe frustrerend dat ook is."



Vrijdagmiddag krijgen de eerste mensen een tas met producten van 'SiLyMo Helpt'. De initiatiefneemsters doen dit nu vanuit huis, maar zijn nog op zoek naar goeie opslagruimte.



