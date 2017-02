Nike flagshipstore en mega-Vapiano in Hoog Catharijne

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 14:06 uur | update: 14:06 uur

Een hardloop-testband in de nieuwe Nike-winkel in New York. Foto: Nike

UTRECHT - Hoog Catharijne heeft een hele reeks nieuwe contracten bekendgemaakt. In het Utrechtse vernieuwde winkelcentrum komen onder meer een Nike flagshipstore van 1.100 meter groot, een winkel van Yves Rocher, een mega-Vapiano met dakterras en een van de eerste Five Guys van het land.



In het winkelcentrum komen ook veel bekende Nederlandse merken, zoals: Rituals, Steps, Sissy Boy, WE, Sacha, Manfield, Claudia Stršter, Men At Work en Jeans Centre. Eerder werd al bekend dat de grote internationale merken Bershka, Zara Home, Zara Man en Stradivarius een grote winkel openen in Hoog Catharijne.



Hoog Catharijne was voor de verbouwing met 26 miljoen bezoekers een van de drukst bezochte winkelcentra van Europa. Door de vernieuwing wordt het Utrechtse winkelcentrum uiteindelijk 100.000 vierkante meter groot.



Het eerste deel gaat van Hoog Catharijne gaat in het voorjaar open. In 2019 moet het complete winkelcentrum klaar zijn.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht