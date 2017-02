Extra DNA-onderzoek in moordzaak Everink

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 14:37 uur | update: 14:54 uur

Verdachte Mark de J. ontkent dat hij Everink heeft vermoord. Foto: Wessel Dekker, ANP

DE BILT - De rechter gaat akkoord met extra forensisch onderzoek naar bewijsmateriaal in de zaak van de moord op de Biltse zakenman Koen Everink.



Pieter Hoogendam, de advocaat van verdachte Mark de J., diende ruim honderd onderzoekswensen in. Nu blijkt dat een groot deel van zijn wensen is gehonoreerd.



Everink werd maart vorig jaar dood gevonden in zijn woning. Kort na de moord is tenniscoach De J. opgepakt als verdachte. Hij zit sindsdien vast.



Een onafhankelijk forensisch laboratorium zal sporen die zijn gevonden in de auto van de verdachte extra onderzoeken. Ook sporen op de kleding van Everink en op het mes dat als moordwapen wordt gezien worden opnieuw onderzocht.



Hoogendam is tevreden met de beslissingen van de rechter. "Ik leid hieruit af dat ook de rechtbank inziet dat deze zaak niet zo helder is als het OM wil doen geloven." Hij denkt zelf dat DNA van derden mogelijk over het hoofd is gezien.



REACTIE OM

Het OM laat weten het goed te vinden dat er nieuw aanvullend onderzoek komt. "Het gaat om waarheidsvinding", zegt een woordvoerder.



ONSCHULD

De J. zegt onschuldig te zijn. Hij zou zijn bedreigd en ontvoerd door meerdere mannen en zij zouden volgens de verdachte verantwoordelijk kunnen zijn voor de dood van zijn vriend Everink.



Het OM verdenkt Mark de J. omdat hij in het bezit was van het horloge van Everink. Hierop is bloed van het slachtoffer aangetroffen. Ook had De J. een schuld van ruim 20.000 euro bij zijn vriend. Met dat geld gokte hij, soms ook samen met Everink.



De inhoudelijke behandeling van de moord op Koen Everink start 8 mei.



