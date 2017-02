Forse kritiek op BASF De Meern in onderzoeksrapport

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 15:37 uur | update: 15:43 uur

DE MEERN - Het incident met de kankerverwekkende stof die twee jaar geleden vrijkwam bij BASF stond niet op zich. Het ging al veel vaker fout in de fabriek in De Meern.



Het incident werd zeer waarschijnlijk veroorzaakt door fouten op de werkvloer. Daarnaast was er een lek in een installatie. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid nam BASF geen maatregelen ondanks eerdere incidenten.



In februari 2015 kwam 75 kilo gevaarlijke nikkeloxide vrij. Het onderzoek naar dat incident is nu voorbij en de Onderzoeksraad uit daarin flinke kritiek op BASF.



EERDERE ONGELUKKEN

Bovendien waren eerder veel meer ongelukken, 22 in totaal. Twee keer ging het om grote incidenten, in 2012 en 2013. "Ten tijde van dit ongeval (februari 2015, red.) bleek dat BASF niet die structurele verbeteringen had doorgevoerd aan de installatie die noodzakelijk waren."



In 2012 concludeerde BASF zelf al dat de zogenoemde V44-maalinstallatie vervangen moest worden, maar dat gebeurde niet. "De ontoereikende situatie bleef daardoor bestaan met meerdere ongevallen als gevolg", schrijft de Onderzoeksraad in het onderzoek.



MAATREGELEN

"Pas toen BASF na een ongeval in 2014 door de toezichthouder onder verscherpt toezicht werd gesteld, voerde het bedrijf wijzigingen door. Na het ongeval in 2015 verving BASF de V44-maalinstallatie."



Slotconclusie van de Onderzoeksraad is dat ondanks de veranderingen die BASF inmiddels doorvoerde, het nog niet zeker is dat dit leidt tot "duurzame veiligheid".



REACTIE BASF

Het internationale chemiebedrijf laat in een reactie weten dat de boel inmiddels een stuk veiliger is. "Meerdere nieuwe managers zijn aangesteld die de focus hebben verschoven naar een meer proactieve houding."



Ook benadrukt BASF dat de productie van april tot juni 2015 is stilgelegd en dat er actief wordt gecommuniceerd met buurtbewoners in De Meern.



