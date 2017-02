"Houten doet niets met inspraak bewoners"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 15:56 uur | update: 16:37 uur

HOUTEN - Bewoners van de wijk De Oorden in Houten zijn boos op de gemeente. Er zijn plannen voor de bouw van een appartementencomplex voor senioren maar de Houtenaren zien de hoogbouw in hun wijk niet zitten.



"Met het vorige college waren we er zo'n beetje uit", aldus bewoner Harry Jansen. "We waren akkoord met de bouw van zo'n veertig seniorenappartementen. Maar de huidige wethouder Van Liere van D66 heeft zonder ons er bij te betrekken ineens veel meer woningen in de plannen verwerkt. Ons vertrouwen is geknakt."



OPPOSITIEPARTIJEN

SGP en Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) willen dat het plan teruggaat naar de tekentafel. Zij hebben dat besloten na gesprekken met wijkbewoners.



SGP-fractievoorzitter Wouter van den Berg: "Het college heeft de mond vol over burgerparticipatie, maar dat zien we hier niet terug. Hoogbouw in deze wijk past niet. Nu moet de raad gaan stemmen over een plan met heel weinig draagvlak. Dat kan niet zo zijn."



REACTIE GEMEENTE

Wethouder Van Liere weet dat de buurtbewoners niet blij zijn met de eerste schetsen. Volgens hem zijn de woningen toch echt nodig in Houten. "Met dit plan geven wij invulling aan de doelstelling uit de woonvisie die de gemeenteraad vorig jaar heeft vastgesteld. Ook spelen wij zo goed mogelijk in op de woningmarkt in Houten", aldus de wethouder.



Volgens Van Liere is wel degelijk geluisterd naar de bewoners: "De wensen van de omwonenden zijn ons bekend. Het is helaas niet zo dat elke wens van de omgeving gehonoreerd kan worden. Het is mogelijk om 60 tot 70 woningen te bouwen in 3 Š 4 lagen. Bouwen in 5 lagen is niet nodig."



Volgende week dinsdagavond wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad. Bewoners van de wijk De Oorden zijn dan ook van de partij.



