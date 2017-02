Juriste ziet af van rechtszaak tegen CU-politica Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 15:57 uur | update: 16:27 uur

AMERSFOORT - Jurist en bestuurswetenschapper Carolien Raat ziet af van een kort geding tegen ChristenUnie-raadslid Simone Kennedy uit Amersfoort. Raat voelt zich wel nog steeds beledigd door de fractievoorzitter.



Kennedy zei vorig jaar in een artikel dat Raat paranoÔde gedachten heeft en niet rationeel is. Raat wilde dat ze die woorden terugneemt en spande daarom een kort geding aan.



Volgende week donderdag zouden Raat en Kennedy het geschil uitvechten in de rechtbank, maar volgens Raat is het kort geding inmiddels van de baan. "We gaan met elkaar in gesprek", zegt ze tegen RTV Utrecht. De rechtbank bevestigt dat de zaak niet doorgaat.



Over het beledigen wil Kennedy zich niet uitlaten. Wel zegt ze dat er ontwikkelingen zijn en dat er een kans is dat de rechtszaak niet door gaat. "We praten erover."



Of Kennedy haar woorden terugneemt is niet duidelijk. Raat wil alleen kwijt dat ze in gesprek gaan om tot een mogelijke schikking te komen.



De uitspraken van Kennedy staan in een artikel van Binnenlands Bestuur. Daarin komen Amersfoortse politici aan het woord over een conflict tussen de juriste en de gemeente Amersfoort.



Raat ligt al jaren met de stad overhoop. Beide zijn in allerlei juridische conflicten verwikkeld en over en weer worden schadevergoedingen geŽist.



