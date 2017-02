Rechter: sluiting autogarage Overvecht terecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 16:54 uur | update: 16:55 uur

UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft genoeg reden om autogarage John Freriks in Utrecht te sluiten. Dat heeft de voorzieningenrechter vrijdag besloten. De garage zou auto's hebben geprepareerd voor criminelen, de wagens werden vervolgens gebruikt bij liquidaties.



Burgemeester Van Zanen besloot vorige maand de garage aan de Mississippidreef te laten sluiten. De eigenaar vocht de sluiting aan, maar zonder succes dus.



De politie deed in september een inval bij John Freriks Auto Accessoires en vond twee auto's waar verborgen ruimtes in werden gemaakt. Dat soort auto's gebruiken criminelen vaak om drugs, wapens of geld te vervoeren.



Ook ontdekten agenten dat de garage in Overvecht te koppelen is aan een observatiebus vol afluisterapparatuur. Zware misdadigers zouden die hebben gebruikt bij het voorbereiden van huurmoorden.



"Het is aannemelijk dat de garagehouder had kunnen weten dat zijn werkzaamheden een illegaal doel dienden", zegt de rechter.



