Steeds meer bezoekers voor Utrechtse natuurgebieden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 16:22 uur | update: 16:36 uur

't Winkeltje van Oostbroek in De Bilt (vlakbij De Uithof) trok in 2016 bijna 13.000 bezoekers. Foto: Utrechts Landschap

PROVINCIE UTRECHT - De Utrechtse natuurgebieden zijn een populaire plek voor natuurliefhebbers. Dat blijkt uit cijfers van het Utrechts Landschap.



Zo kregen zeven infocentra in de natuurgebieden in totaal ruim 60.000 bezoekers in 2016. "We merken dat natuurbeleving voor veel mensen de afgelopen jaren belangrijker is geworden. Dat varieert van een wandeling in het bos tot deelname aan een publieksexcursie", aldus Marije Holleman, hoofd Publiek en Relatie.



Utrechts Landschap vind het een goede ontwikkeling dat er steeds meer bezoekers komen. Maar het belangrijkste is dat mensen zich betrokken voelen bij de natuur dichtbij. Holleman: "We hebben 5200 hectare natuur verspreid door de hele provincie. Dat zo veel mensen onze natuurgebieden weten te vinden, is een opsteker voor ons werk."



Vooral de Blauwe Kamer bij Rhenen, Oostbroek bij de Utrechtse Uithof en paviljoen Beerschoten in De Bilt zijn populair.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht