"Utrechtse online ID-fraudeur maakte 200 slachtoffers"

UTRECHT - Een 22-jarige internetfraudeur uit Utrecht heeft vermoedelijk tweehonderd slachtoffers gemaakt. De man lichtte volgens het OM mensen op terwijl hij andermans identiteit gebruikte.



Zo vroeg hij bij een aankoop via internet aan de verkoopster of ze een kopie van haar rijbewijs wilde sturen. Met dat identiteitsbewijs kocht hij tickets voor evenementen en concerten die hij weer doorverkocht via ticketswap. Ook bood hij goederen aan onder andermans naam.



Het OM denkt dat hij ruim 23.500 euro heeft verdiend met zijn illegale praktijken. Als het aan de aanklager ligt krijgt hij daarom twee jaar celstraf, waarvan een halfjaar voorwaardelijk.



Ook wil het OM dat er controle komt op zijn internetgedrag. Tijdens de zitting vrijdag werden slechts zeventien van de tweehonderd zaken behandeld.



"De mensen van wie de identiteit was gebruikt, ondergingen een ware heksenjacht en moesten hun uiterste best doen om hun naam te zuiveren", schrijft het OM. Bovendien kregen ze de tickets of goederen die ze kochten niet.



