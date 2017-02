"Verdwijnen HBO-opleidingen Amersfoort is jammer maar helaas"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 10 februari 2017, 20:27 uur | update: 20:30 uur

Foto: ANP

AMERSFOORT - Het college van Amersfoort vindt het jammer dat een aantal HBO-opleidingen verhuist naar Utrecht, en dus het aantal studenten in de Keistad afneemt. Tegelijkertijd vestigt de gemeente de hoop op de zogenoemde Associate Degree Academy die de HU wil opzetten in Amersfoort.



Dat antwoordt het college op vragen van de lokale partij Amersfoort2014, die zich grote zorgen maakt over het verdwijnen van de studenten.



De opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening verhuizen naar de Domstad. Daar kan het Amersfoortse stadsbestuur niet aan doen, zegt wethouder Houwing.



Wel is Houwing blij met de komst van de Associate Degree Academy. Dat is een tweejarige opleiding voor op niveau 4 afgestudeerde MBO'ers.



Raadslid Ben Stoelinga ziet het vertrek van de honderden studenten met lede ogen aan. "HBO'ers zorgen voor een dynamische en innovatieve stad en kunnen een belangrijke rol spelen in het sociaal-culturele klimaat in Amersfoort." Hij vindt het onbegrijpelijk dat de "apathische" wethouder niets doen om de opleidingen te behouden voor de stad.



