Komst nieuwe coffeeshop Vlampijpstraat definitief

UTRECHT - Er komt definitief een nieuwe coffeeshop aan de Vlampijpstraat in Zuilen, vlakbij het treinstation en KidZcity. Burgemeester Van Zanen heeft daarvoor recent een vergunning afgegeven, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.



De nieuwe locatie is een wens van de gemeente om coffeeshops meer te verspreiden over de stad en deze zo veel mogelijk te positioneren buiten woonwijken op plekken die goed bereikbaar zijn. De bouw van de nieuwe locatie start naar verwachting in het voorjaar.



Van de maximaal zeventien vestigingsmogelijkheden voor nieuwe coffeeshops in de stad zijn nu voor elf plekken vergunningen verleend. Momenteel zijn vier aanvragen formeel in behandeling.



